Die erste GTI-Nacht in Kärnten verlief bei starker Frequenz laut der Polizei "ruhig und ohne Zwischenfälle". Sehr gut besucht, zeigten sich der Arneitz-Parkplatz in Faak, die Tankstelle in Selpritsch und der Ortskern von Velden. Als erste Maßnahme wurde in den Abendstunden der Seecorso in Velden gesperrt. "Wir haben versucht, das Geschehen bestmöglich zu lenken, das ist uns gut gelungen", sagt Bernd Riepan, Bezirkshauptmann in Villach-Land.