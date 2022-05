Eine großangelegte Suchaktion hielt die Rettungskräfte am Donnerstag in Villach auf Trab. Seit den frühen Morgenstunden wurde dort nach einer Frau gesucht. Die 35-jährige Patientin der Privatklinik Villach hatte bereits am Mittwochabend ihr Zimmer verlassen und spazierte in den angrenzenden Wald.