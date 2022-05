Am Donnerstag gegen 14.50 Uhr lenkte ein 68-jähriger Mann aus St. Stefan/Gail seinen Pkw von Arnoldstein kommend in Richtung Westen. Infolge eines Sekundenschlafes kam er links von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitschiene und stürzte in weiterer Folge mit dem Pkw rund drei Meter tief in den angrenzenden Straßengraben. Dort kam das Auto an einem Wildzaun zum Stillstand.

Totalschaden am Pkw

Der Lenker erlitt leichte Verletzungen und wurde nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Dieses wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Arnoldstein geborgen. Die deformierte Leitschiene und der beschädigte Wildzaun wurden durch die Straßenmeisterei Villach provisorisch repariert. Die B 111 war kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt.