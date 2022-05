Über den Gewinn, den die GTI-Treffen bringen, wird wenig gesprochen. Da ist er dennoch. Einer der Hauptprofiteure der Ansammlungen im Raum Wörther- und Faaker See ist Johann Pressinger, Geschäftsführer des Arneitz in der sogenannten Turbokurve am Faaker See. Hundete GTI-Fans lassen sich dort zu Spitzenzeiten nieder und beobachten andere Autos, trinken, essen, feiern bei Konzerten. Der Hotspot ist schon seit längerer Zeit im Visier der Gemeinde, da er immer wieder Ort von Ausschreitungen und Fehlzündungen war.