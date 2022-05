Der Balzgesang dieses Kärntner Vogels ertönte schon in New York

Mit Fotoserie und Videos. Weil im Zoo die dortigen Waldrappe nicht mehr gebrütet haben, suchte man nach einer Lösung - und wurde fündig. In der Kolonie in Rosegg gibt es in diesem Jahr übrigens eine Premiere: Erstmals brüten ziehende Vögel.