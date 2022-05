Am Dienstag um 19.19 Uhr fuhr ein 47-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach Land mit seinem Pkw in Villach von der Steinwenderstraße kommend in die Kreuzung mit der F.-X.-Wirth-Straße und anschließend weiter geradeaus in Richtung Genotteallee. Zu diesem Zeitpunkt war die Ampel für ihn auf Grün geschaltet. Als erstes Fahrzeug fuhr er in die Kreuzung ein.

"Drei Personen standen beim Schutzweg. Eine der Personen ging bei Rotlicht über den dortigen Schutzweg. Deshalb musste der 47-Jährige seinen Pkw stark abbremsen", heißt es im Polizeibericht. Ein hinter dem 47-Jährigen fahrender Motorradlenker (34) aus dem Bezirk Villach Land musste sein Motorrad ebenfalls stark abbremsen.

Unter Heck geschlittert

Durch das starke Bremsmanöver verriss er sein Motorrad nach links, kam zu Sturz und schlitterte unter das Heck des vor ihm stehenden Pkw. Der Unfall wurde von mehreren Zeugen vor Ort beobachtet. Der Motorradfahrer wurde bei dem Sturz schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Durchgeführte Alkotests verliefen negativ.

Die Verkehrsinspektion Villach ersucht um einen Zeugenaufruf, insbesondere bezüglich der Fußgängerin, die den Schutzweg bei Rot benutzte. Es soll sich um eine ältere Dame gehandelt haben. Hinweise werden von der VI Villach unter 059133/264444 entgegengenommen.