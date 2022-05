Hotelchef in Miami, Cafétier in Barcelona, Barkeeper auf Cayman Island, Tourismusdirektor in Berlin, Managerin bei der EU in Brüssel oder Chefredakteur der Kleinen Zeitung – Absolventen und Absolventinnen der Kärntner Tourismusschule (KTS) in Villach sind überall auf der Welt in Top-Positionen zu finden, ob im Tourismus oder ganz anderen Berufen.