Nicht jede Person dürfte ein Fan des angedachten Nachtfahrverbots während der GTI-Zeit in Villach sein. Zumindest könnte man das einem Schriftzug vor dem Mehrzweckhaus in Drobollach entnehmen. Dort informiert Verkehrsreferent Stadtrat Gerald Dobernig (Verantwortung Erde) am heutigen Dienstagabend eben zum Thema.