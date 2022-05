Für manche mag es banal klingen, manche werden es belächeln - aber beim Gedanken an das Bankerl in Egg, direkt am Faaker See, werden viele Männer und Frauen, Burschen und Mädchen emotional. Der freie Blick auf den See, die Füße hochlagern nach dem Feierabend, vielleicht das erste Mal "Handl halten" oder der erste Kuss - viele haben Erinnerungen an und Verbindungen mit diesem Kraftplatz.