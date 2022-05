Überall suchen Gastronomiebetriebe händeringend Mitarbeiter. Auch in der Rotlichtszene. Das ist aus einem Artikel der italienischen Tageszeitung "Il Gazzettino" herauszulesen, in dem über die Neueröffnung eines sogenannten Saunaclubs in Villach berichtet wird. Das Großbordell sucht derzeit noch ein halbes Dutzend Mitarbeiter, wie der Manager in dem Artikel berichtet.