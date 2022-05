Unbekannte Täter entwendeten am Montag gegen 15 Uhr aus einem Elektrofachmarkt in Villach fünf TV-Streaming-Boxen mit einem Wert von rund 1000 Euro. Die Täter verstauten die Geräte laut Polizeibericht in einem vermutlich präparierten Rucksack und brachten die Artikel auf diese Weise aus dem Geschäft.

Die Tat wurde von der hauseigenen Videoanlage aufgezeichnet. Der Ladendetektiv nahm die Verfolgung auf, die Täter konnten jedoch entkommen.