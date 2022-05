Wie der ORF Kärnten auf seiner Webseite vermeldet, wurde auf der Tauernautobahn bei Villach ein Wolf überfahren. Das bestätigte der Kärntner Wolfsbeauftragte, Roman Kirnbauer, gegenüber dem ORF. Der Wolf, es handelte sich um einen Rüden, dürfte noch jung gewesen sein. Zunächst wurde vermutet, dass es sich bei dem getöteten Tier um einen Goldschakal handelte. Nach einer Untersuchung gab es aber keine Zweifel mehr. Unklar ist, ob es einer der "Risikowölfe" war, die zum Abschuss freigegeben sind. Eine DNA-Analyse soll nähere Aufschlüsse geben.

Der rund 20 Kilogramm schwere Wolf dürfte von einem Lkw überfahren worden sein."Westeinfahrt Oswaldibergtunnel bei der Auffahrt Villach-West ist das passiert. Da war kein einziger Knochen mehr heil bei diesem Tier", sagte Kirnbauer im ORF-Interview.

In Oberkärnten sind derzeit drei Risikowölfe zum Abschuss freigegeben. In Stall im Mölltal läuft die Genehmigung am Mittwoch aus. In Greifenburg läuft die Abschussgenehmigung bis 30. Mai, in Reißeck bis 26. Mai. In letzter Zeit wurden wieder vermehrt Nutztiere gerissen.