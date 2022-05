Das Bauvorhaben in Bestlage an der Drau in Villach ist nicht zu übersehen. Unweit der Alpen-Adria-Brücke entstehen im Stadtteil St. Martin 36 Eigentumswohnungen, aufgeteilt auf drei Gebäudekomplexe. Bauträger die "FM Bauträger GmbH" aus Salzburg, Fertigstellung der beinahe gänzlich verkauften Wohnungen soll heuer sein.