Das heurige Finale um die Floorball-Staatsmeisterschaft war an Dramatik kaum zu überbieten. Die Adler gewannen Spiel eins in Wien hauchdünn mit 4:3 und hatten daheim alles in der eigenen Hand. Dann führte Villach bis zur 58. Minute auch noch vermeintlich souverän mit 4:2, ehe die Wiener aufdrehten und nervösen Blau-Weißen bis neun Sekunden vor dem Ende tatsächlich noch drei Tore zum 4:5-Endstand einschenkten. Während VSV-Bomber Timo Schmid im ersten Spiel mit allen vier Toren zum Wien-Schreck wurde, avancierten die Villacher im Wien-Dress, Jakob Mayer und Niklas Felsberger, mit ihren Treffern zum 4:4 zum Partyschreck in der alten Heimat.