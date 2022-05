Ein 34-jähriger amtsbekannter Mann hat am Samstagnachmittag in Villach einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann verhielt sich am Hauptbahnhof äußerst aggressiv gegenüber mehreren Passanten. Eine Frau wurde von dem 34-Jährigen gefährlich bedroht, gegen einen Mann wurde er sogar handgreiflich.

Als die alarmierten Polizeibeamten eintrafen, ließ sich der Mann nicht beruhigen. Er ging auch auf die Beamten los und beschimpfte diese. Der 34-Jährige musste schließlich festgenommen werden. Ein Alkotest verlief positiv. "Er wird, sobald er wieder nüchtern ist, einvernommen", heißt es am Abend vonseiten der Polizei. Eine Anzeige folgt.