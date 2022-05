Bauen und Wohnen wird auch in Villach immer mehr zu einem Leitthema. Immobilienpreise steigen, das Angebot sinkt, Nutzungs- und Kaufverhalten verändern sich. So schrumpft in fast allen Gemeinden der Region die Anzahl der Hauptwohnsitze, Nebenwohnsitze steigen indes deutlich. Neben Seegemeinden ist auch Villach betroffen. Seit 2020 stagniert die Zahl der Hauptwohnsitze in der Stadt nicht nur, sie ist von 55.285 auf 54.858 gar gesunken. Die Nebenwohnsitze liegen inzwischen bei 20 Prozent.