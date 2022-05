Vor mehr als 150 Jahren lebten Mönchsgeier noch in den Karawanken. Ihr schlechter Ruf führte dazu, dass die Greifvögel in vielen Ländern quasi ausgerottet wurden. Sie würden Weidetiere reißen, hieß es. Und man ließ dabei völlig außer Acht, dass die Mönchsgeier reine Aasfresser sind. So wurden sie gejagt.