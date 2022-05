Die Daten der Statistik Austria zur Entwicklung der Bevölkerungszahlen geben Anlass zur Sorge. Die Auswertung des Zeitraums von 2012 bis 2022 zeigt, dass die Zahl der Hauptwohnsitze in 18 von 19 Gemeinden in Villach-Land geschrumpft ist. Einziger Ausreißer ist Hohenthurn mit einem Plus von 2,33 Prozent, 17 Einwohnern in zehn Jahren.