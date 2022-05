Der sichere Umgang mit Hobel und Säge sowie die Begeisterung für das Arbeiten mit Holz war den Teilnehmenden beim diesjährigen Bezirkslehrlingswettbewerb der Tischler und Tischlereitechniker in Villach anzusehen. Mit höchster Präzision und Sorgfalt gingen die zwölf Tischlerlehrlinge aus Villach und Villach-Land in den Lehrwerkstätten in Villach an ihre Aufgaben heran und kämpften um den Bezirkstitel.