Erstmals in der Geschichte der inoffiziellen GTI-Treffen will die Stadt Villach ein Nachfahrverbot erlassen. Ist es zu laut, können Straßen im Raum Faaker See kontrolliert oder gar gesperrt werden. Konkret betroffen ist der Bereich Drobollach, Egg, St. Niklas. Nicht mehr betroffen sind angrenzende Gemeinden, da die Verordnung nur von der Stadt Villach angestoßen wird. Im Umland sieht sie Bezirkshauptmann Bernd Riepan kritisch und schwer umsetzbar, selbes gilt für den Albert Kreiner, Leiter der Abteilung 7 in der Landesregierung. "In der Praxis ist dieses Fahrverbot äußerst schwer umsetzbar und könnte eine Verlagerung des Verkehrs nach sich ziehen", sagt er.