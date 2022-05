Zu Behinderungen im Frühverkehr kommt es am Montagmorgen auf der Karawankenautobahn (A 11) zwischen St. Jakob im Rosental und St. Niklas in Fahrtrichtung Villach. In diesem Bereich hatte gegen 4.30 Uhr ein mit Zement beladener Lkw Feuer gefangen. "Der rechte Reifen bei der mittleren Achse hatte zu brennen begonnen", schildert Einsatzleiter Hubert Madritsch von der Freiwilligen Feuerwehr St. Jakob im Rosental. Als der Lenker des slowenischen Lkw das Feuer bemerkte, brachte er sein Fahrzeug auf dem Pannenstreifen zum Stillstand. "Als wir vor Ort eintrafen, stand der Lkw bereits in Vollbrand."