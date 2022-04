Mit einer Rede der Kärntner Grünen-Chefin Olga Voglauer hat am Samstag der Bundeskongress der Grünen in Villach begonnen. Sie wird heute auch in den Bundesparteivorstand gewählt. Voglauer nutzt ihre Rede für Ansagen in Richtung Kärntner Landtagswahl 2023. Sie warnt vor einer Verbauung von Böden und Almen in Kärnten. "Jede und jeder von uns rennt für eines. Für den Planeten, denn es gibt keinen Planeten B", mahnt Voglauer. Speziell angesprochen werden Chaletprojekte in Kärnten. Hierfür gibt es ein klares Nein von den Grünen.