Demonstrative Einigkeit beim Grünen Bundeskongress am heutigen Samstag in Villach. Parteiobmann, Vizekanzler Werner Kogler wurde mit 96,4 Prozent in seiner Funktion bestätigt und wird diese für die kommenden drei Jahre ausüben. Rund 300 Delegierte stimmten ab, auch Sozialminister Johannes Rauch, Justizministerin Alma Zadic, Umweltministerin Leonore Gewessler und Klubobfrau Sigrid Maurer sind beim Kongress anwesend. Kogler hatte ein Rekordergebnis zu verteidigen, 2018 erzielte er 99 Prozent. Dies ist das beste Ergebnis einer Bundessprecherwahl in der Historie der Grünen. Das zweitbeste erzielte 2009 Eva Glawischnig, sie wurde mit 97,4 Prozent der Delegiertenstimmen gewählt.