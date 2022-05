Im Villacher Gemeinderat wurde am heutigen Freitag eine Erweiterung auf dem Areal des Technologieparks TPV beschlossen. Dabei geht es um eine Lehrwerkstätte des "GPS-Kärnten", die im Eigentum von Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigung, AMS und Gewerkschaftsbund steht. 300 bis 400 Lehrlinge werden am bestehenden Standort von 1500 Quadratmetern pro Jahr ausgebildet. Aufgrund des Fachkräftemangels sollen nun Werkstätten, Labore und Co. erweitert werden. Geplant ist ein neues Ausbildungszentrum auf rund 2000 Quadratmeter. Auf vier Stockwerken soll gebaut, Ausbildungskapazität für 150 Personen geschaffen werden.