Fast 40 Jahre lang hat Leo Schuster das "Turmstüberl" in Villach betrieben, war 2015 Kärntens "Bierlokal des Jahres". Im März entschloss sich der Wirt, seinen wohlverdienten Ruhestand antreten zu wollen und begab sich auf die Suche nach einem Nachfolger. "Wir waren gerade auf Skiurlaub in Island, als wir von Leos Vorhaben erfuhren", erzählt Raimund Haberl, Inhaber des Farbenzentrum Haberl und Spartenobmann Handel der Wirtschaftskammer in Kärnten.