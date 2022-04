Postanschrift: Gemeinde Feistritz, steuerlich: Gemeinde Hohenthurn – die Zugehörigkeit zu zwei Kommunen ist nicht das Einzige, dass die Firma Seidra so bemerkenswert macht.

„Seidra? Sind das nicht die mit den Stoffen?“ Der breiten Öffentlichkeit ist das 1952 gegründete Familien-Unternehmen im beschaulichen Draschitz nicht wirklich ein Begriff. Muss es auch nicht. Der Gailtaler Betrieb, der sich auf Leinenweberei und Strickerei spezialisiert hat, legt Wert auf Diskretion. Das schätzen internationale Modedesigner, die die Stoffe in Draschitz kaufen. „Viele Designer besitzen Alleinstellungsmerkmale, wollen ihre Quellen nicht Preis geben. Dazu zählen auch unsere Stoffe“, verrät Klaus Gutenberger, der gemeinsam mit Martina Santner seit zwei Jahren die Geschäfte führt. Gutenberger darf als „alter Hase“ bezeichnet werden, arbeitet seit 1984 im Unternehmen, kennt jede Faser, jeden Knopf und verfügt über ein gutes Gespür für den Markt, der auf die Expertise aus dem Gailtal hört. „Nicht der Markt sagt uns, was er braucht. Es läuft umgekehrt: Wir schlagen dem Markt unsere Ideen und Entwicklungen vor.“ Weswegen in Draschitz auch die Uhren anders laufen. Santner erklärt den Zeitablauf: „Im Frühjahr präsentieren wir auf den Fachmessen unsere Sommerkollektionen. Es folgen Musteraufträge, Verhandlungen, Aufträge. Die Hauptproduktion läuft von September bis Ende Dezember. Danach wird die Ware konfektioniert und kommt im Sommer des Folgejahres in den Handel.“ Aktuell arbeitet Seidra an der Winterkollektion 2023/2024. „Wir sind hier der Zeit also eineinhalb Jahre voraus.“ Dieses vorausschauende Agieren ist notwendig, um in der hart umkämpften Branche zu bestehen. Und zur richtigen Zeit die richtigen Schritte zu setzen. Wie Anfang der 1990er, als Stretch zum Trend wurde. Seidra war da bereits mit im Rennen, investierte davor rechtzeitig in vier Maschinen.

Früher hat man Textilarbeit mit Sklaverei in Verbindung gebracht, heute wird in Niedriglohnländern weiterhin billige Ware produziert. „Damit können und wollen wir nicht mithalten“, sagt Gutenberger. Seidra setzt vielmehr auf Qualität – von denen die Asiaten profitieren wollten. „Einst ahmte eine chinesische Firma auf deren Stoffen sogar unser Logo nach, um bei den Kunden mit ,österreichischer’ Qualitätsarbeit zu punkten.“

Eine Vorreiterrolle nimmt Seidra im nachhaltigen Denken ein. Schon vor zehn Jahren, 2012, verfolgten die Draschitzer den Ansatz, ökologisch naturbewusst zu produzieren. „Wir sind GOTS-zertifiziert“, erklärt Santner. „Das ist der höchstmögliche Biostandard.“ Von dem die asiatische Konkurrenz meilenweit entfernt ist. Ein Beispiel: Je giftiger der Farbstoff, desto besser die Eigenschaften. In China produzierte Kleidung einer großen Handelskette lässt sich „Ende nie“ waschen, ohne dass das Kleidungsstück an Farbe verliert. „Die haben Farbstoffe verwendet, die bei uns schon vor 15 Jahren verboten waren“, weiß Gutenberger. „Früher war der Markt noch nicht bereit, mittlerweile hat aber ein Umdenken stattgefunden.“

Mit seinen Teil dazu beigetragen hat sicherlich das Frachtschiff „Ever Given“, das im März 2021 im Suezkanal stecken blieb und den immens wichtigen weltweiten Handelsweg wochenlang blockierte. „Plötzlich kam die Ware nicht mehr. Vielen wurde da erst bewusst, wie sehr wir vom asiatischen Markt abhängig sind.“ Und auch die Corona-Keule langte mächtig zu. Gutenberger. „Die Transportkosten haben sich mittlerweile verzehnfacht.“

Rund 250.000 Stoffmeter werden pro Jahr in Draschitz produziert, rund 10.000 Meter davon alleine von einem Stoff, der durch das englische Königshaus bekannt wurde. „Herzogin Kate kaufte in Kanada einen Blazer, der aus unserem Stoff gefertigt wurde“, erzählt Gutenberger. „Seitdem boomt dort dieses Geschäft.“ Viel mehr Worte möchte man darüber nicht verlieren. „Das ist doch lange her. Wir blicken lieber nach vorne.“ Und entwickeln neue Kollektionen für den weltweiten Modemarkt.