Am Donnerstag, dem 28. April, war eine Villacherin (59) mit ihrem Hund in der Draustadt unterwegs. Als sie mit ihrem Vierbeiner einem 23-jährigen Mann, der ebenfalls aus Villach stammt, mit einem Rottweiler an der Leine begegnete, geschah das Unglück.

Das angeleinte Tier riss sich von seinem Besitzer los, rannte auf die Frau zu, stieß sie um und biss sie in den unteren Bauchbereich. Aufgrund des Sturzes erlitt das Opfer zudem auch noch Abschürfungen am rechten Knie.

Die verletzte Frau wurde von der Rettung erstversorgt und ins LKH Villach eingeliefert.