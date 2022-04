Einen schweren Arbeitsunfall meldet die Polizei am Donnerstag aus Treffen. Ein 36-jähriger Mann aus Feistritz/Drau war dort gemeinsam mit einem Freund mit Forstarbeiten beschäftigt. Der Unfall ereignete sich kurz nach 13.30 Uhr.

Beim Versuch, einen Baum zu lösen, der bereits im Winter abgebrochen und sich in einem zweiten Baum verfangen hatte, geriet dieser in Bewegung und traf den 36-Jährigen am Kopf. Der Mann wurde schwer verletzt. Er wurde vom Notarzthubschrauber RK1 der ARA Flugrettung mittels Seilwinde geborgen und in das Klinikum Klagenfurt geflogen.