Am Hauptplatz in Villach

Fielmann eröffnet neue Niederlassung mit Hörakustikabteilung

Seit 20 Jahren gibt es Fielmann in Villach. Jetzt ist der Optiker vom Hauptplatz 21 an den Hauptplatz 25 gezogen und wird in seiner neuen Niederlassung künftig auch Hörsysteme anbieten.