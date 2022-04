Insekten sollen in Villach ein neues Zuhause finden. Um die Biodiversität anzukurbeln, kooperiert die Stadt mit dem "Verein zur Förderung von Arbeit und Beschäftigung" (FAB). Im Verein arbeiten Jugendliche mit Behinderung oder erhöhtem Förderbedarf. Sie stellen Insektenhotels in drei Größen her, die Stadt verkauft sie an Privatpersonen, Unternehmer oder Institutionen. "Der Erlös fließt in Form von Sachspenden in die Ausbildungsstätte zurück. Wir stärken damit die Institution und erhöhen die Biodiversität in der Stadt", sagt Nachhaltigkeitsreferentin Sarah Katholnig (SPÖ).