Wieder Hauseigentümer-Wechsel in der Villacher Innenstadt

Unternehmer aus Klagenfurt kaufte zwei Immobilien in bester Innenstadtlage. Ehemalige Heimat des Schuhgeschäfts Salamander am Hauptplatz 2 soll belebt werden. Ausbau des Dachgeschosses in Planung.