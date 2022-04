"Wandel. Wie kommt das Neue ins System?“ Das ist der Titel und die Prämisse der neuen Sonderausstellung, die am Donnerstag um 15 Uhr im Evangelischen Museum in Fresach eröffnet wird.

Der Wandel zeigt sich laut dem evangelischen Superintendenten Manfred Sauer in dreifacher Weise: Einerseits vonseiten der Reformationsgeschichte, aus Sicht der evangelischen Kirche im Zusammenhang mit gesellschaftlichen Veränderungen und in einem dritten Schritt „kommt die Ausstellung auf das reformatorische Schlagwort der sich ständig wandelnden Kirche zurück“. Der wissenschaftliche Leiter Alexander Bach hat die Ausstellungsstücke im ersten Stock des Museums neu arrangiert. Über eine schmale Stiege ist der Raum erreichbar und empfängt dort den Besucher und die Besucherin mit einem Werk von Künstler Wolfgang Grossl: Ein Holztisch, um den sich anlässlich der Konfirmation seines Sohnes die Familie versammelt, wird als Gleichnis für den Wandel präsentiert. In immer neuen Abfolgen fotografierte Grossl einerseits Dingliches wie Disketten, die zum Beispiel auf den Wandel in seinem angestammten Beruf als Grafiker hinweisen, wie den Wandel des Tisches selbst – der Tisch ging 2012 im Feuer auf und hat heute nur noch als Fotografie Bestand. Grossls Arbeiten stehen thematisch in Bezug zur Ausstellung, die so Vielfältiges wie die Errichtung einer Kinderrettungsanstalt in Waiern im Jahr 1873, Bücher der Geheimprotestanten in Kärnten oder eine Heilige Messe im Angesicht eines Flüchtlingsbootes zum Thema hat.

Grossl selbst wiederum öffnet den fast hermetisch abgeriegelt wirkenden Museumsraum durch eine Installation nach außen: Ein sich wandelnder Himmel, der Assoziationen mit dem Karfreitag und der Himmelfahrt Jesus weckt, wird in einer Video-Projektion gezeigt. Was Grossl zur Frage veranlasst: „Was kann sich schneller und schöner wandeln als Wolken?“