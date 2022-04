Erstmals wird es in Villach im Mai für zwei Wochen ein Nachtfahrverbot geben. Anlass sind die GTI-Fans, die schon am ersten Mai-Wochenende erwartet werden. Gemeinsam mit weiteren Maßnahmen möchte man so der Gefahr für Mensch, Natur und Umwelt durch ausufernde Tuningtreffen einen Riegel vorschieben.