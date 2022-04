Nach mehr als zehn Jahren legte Obfrau Gerlinde Nindler ihre Funktion als Obfrau des Seniorenbunds Wernberg nieder. "Gerlinde hat sich in dieser Zeit für die Generation 60 plus mit vollem Engagement in Wernberg eingesetzt, unterstützt von ihrem Mann Peter. Dafür herzliches Dankeschön und alles Gute für die Zukunft", sagt Gemeindevorstand Adam Müller (ÖVP).