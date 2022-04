Am Parkplatz zwischen den Ortschaften Unteraichwald und Latschach, mit Blick auf den Aichwaldsee, wurde ein Denkmal des Künstlers Valentin Oman enthüllt. Der slowenische Kulturverein „Jepa-Ba(s)ko jezero“ unter Obfrau Anica Lesjak-Ressmann hat es in Auftrag gegeben. „Es soll an die Slowenen in der Gemeinde Finkenstein erinnern, die vor 80 Jahren in deutsche Lager deportiert wurden“, erklärt Lesjak-Ressmann.

25 Familien mussten damals innerhalb weniger Stunden Haus und Hof verlassen. Ein Ereignis, das bis heute tief im Bewusstsein verankert sei. „In meinen Jugendjahren war das oft ein Gesprächsthema meines mittlerweile verstorbenen Vaters. Heute bin ich sehr dankbar dafür, dass er uns darüber erzählt hat.“ Vor fünf Jahren sei sie erstmals auf den Spuren ihrer Vorfahren unterwegs gewesen, habe die Arbeitslager Hesselberg und Hagenbüchach besucht. Eine wichtige Reise sei das für sie gewesen, „um dieses Kapitel zu verarbeiten.“