Ein 28 Jahre alter Mitarbeiter eines Gewerbebetriebes im Bezirk Villach konnte am Freitag gegen 23.45 Uhr beobachten, wie zwei Männer Kabel vom Lagerplatz einer gegenüberliegenden Baufirma stahlen und diese in einen Transporter verluden. Im Anschluss flüchteten die Täter in vorerst unbekannte Richtung.

Im Zuge der folgenden Fahndung konnte der Transporter um 01.15 Uhr am Grenzübergang Karawankentunnel angehalten werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges konnten 162 Stück Starkstromkabel aufgefunden und sichergestellt werden.

Der Lenker, ein 24 Jahre alter slowenischer Staatsangehöriger, befand sich alleine im Fahrzeug und gab an, den Diebstahl alleine begangen zu haben. Der Wert der Stromkabel konnte bis dato noch nicht bestimmt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt wird der Slowene auf freiem Fuß zur Anzeige gebracht.