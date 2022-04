Wüste Szenen spielten sich am Samstag um 2.19 Uhr in der Gerbergasse in der Villacher Innenstadt ab: Vier Männer gerieten nach dem Besuch eines Innenstadtlokals in Streit. Im Zuge dessen gingen sie aufeinander los.

Die gegenseitige tätliche Auseinandersetzung endete laut Polizei damit, dass alle vier Beteiligten unbestimmten Grades verletzt und drei davon mit der Rettung ins LKH Villach eingeliefert wurden. Ein Verletzter begab sich selbstständig zur Untersuchung ins LKH Villach. Nach Abschluss der Erhebungen werden sie der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt. Die Männer sind zwischen 21 und 28 Jahre alt.