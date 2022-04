Freitagfrüh fing ein Wirtschaftsgebäude in Fürnitz Feuer. Das Gebäude brannte komplett nieder. Dank des vorbildlichen Einsatzes von fünf Feuerwehren konnten ein Übergreifen der Flammen auf ein nahes Wohnhaus verhindert werden.

Situationen wie diese werden regelmäßig trainiert, wie aktuell am Freitagabend in Kratschach. Einsatzleiter Markus Treiber und Alexander Gasperschitz (FF Drobollach) schildern die Übungsannahme: "Ein beginnender Wirtschaftsgebäudebrand nach Schweißarbeiten im bebauten Gebiet, drei vermisste Personen in der Werkstätte."

Sechs Wehren waren im Einsatz: die Hauptfeuerwache Villach, die FF Drobollach, FF Perau, FF St. Niklas, FF Maria Gail und FF Tschinowitsch. Der Einsatz verlief sehr spektakulär, viele Leitungen wurden gelegt. Treiber: "Wir haben die Personen gerettet und starteten einen massiven Löschangriff mit Schutz der umstehenden Gebäude. Das Zusammenspiel klappte perfekt. Übungsziel erreicht."

© Sonstiges, KK

© Sonstiges, KK