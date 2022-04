Dem ehemaligen Gasthaus Piber in Krottendorf soll neues Leben eingehaucht werden. Die Gemeinde Wernberg beschloss in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag eine Anmietung von Teilen des Gebäudes. Die rund 165 Quadratmeter sollen von der Kommune künftig als Veranstaltungsfläche genutzt werden. "Natürlich kann der Saal auch für private Feiern gebucht werden", sagt Bürgermeisterin Doris Liposchek (SPÖ).