Einer der größten Leerstände in der Villacher Innenstadt wird kommende Woche neu belebt. Im ehemaligen C&A Gebäude an der Ecke Ringmauergasse-Drauparkstraße eröffnet am 29. April die "Together City". Darin bündelt der Verein "Together" das Angebot, das es in Form von "Together Points" landesweit bereits gibt.