Da waren wohl Diebe mit schwerem Gerät unterwegs, denn in der Zeit zwischen 15. und 19. April stahlen bisher unbekannte Täter eine 80 Zentimeter große und etwa 150 Kilogramm schwere Holztrommel, umwickelt mit 200 Meter Stromkabel aus einem Lagerplatz.

Die Kabeltrommel wurde für den Glasfaserausbau auf einem Parkplatz in Faak am See, Bezirk Villach, mit weiteren Baumaterialien gelagert. Obwohl der Platz mit einem Absperrzaun eingefriedet ist, konnten die Täter an ihre Beute gelangen. Der Schaden zum Nachteil einer Firma aus Graz-Umgebung beträgt mehrere Tausend Euro.