Nicht schlecht staunte ein Villacher (49) am Mittwoch, dem 20. April, als er gegen 22.15 Uhr von einem Spaziergang nachhause kam. Sein Auto, ein alter Mercedes E200, stand in der Einfahrt vor seiner Garage. Eigentlich nicht ganz ungewöhnlich, doch als er sein Haus gegen 19 Uhr verließ, stand es noch in der Garage.

Laut Polizeiaussendung dürfte ein Unbekannter in die offenstehende Garage gegangen sein und dort den Schlüssel liegen sehen haben. Die Versuchung war wohl zu groß und der oder die Unbekannte unternahm eine Spritztour. Danach wurde das unversehrte Fahrzeug wieder vor der Garage abgestellt. Der Schlüssel allerdings ist nicht mehr aufzufinden.