Am Mittwoch, dem 20. April, gegen 18 Uhr hielten Beamte der Landesverkehrsabteilung einen bosnischen Lkw-Lenker (29) beim Verkehrskontrollpunkt Kellerberg auf der Tauernautobahn (A10) an. Er sollte sich einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterziehen. Der Mann verhielt sich laut Presseaussendung der Polizei von Anfang an wenig kooperativ, beschimpfte und bespuckte die Polizisten und trat gegen den Baucontainer der Kontrollstelle.

Die Beamten wollten den Tobenden festnehmen, wogegen er sich dermaßen wehrte, dass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Der Bosnier wurde schließlich in das Polizeianhaltezentrum Villach überstellt.

Bei der Auswertung der Fahrerkarte konnte etliche Übertretungen nach den Lenk- und Ruhezeiten festgestellt werden. Der Lkw-Lenker wird angezeigt.