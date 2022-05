Veranstaltungsübersicht im Bezirk

Stadt Villach

29. Juni: Alpen-Adria-Keramikmarkt

31. Juli bis 7. August: Villacher Kirchtag



22. Mai: Feuerwehrfest Magdalen

4., 5. Juni: Wollaniger Kirchtag

5., 6. Juni: Heiligengeister Kirchtag

11., 12. Juni: Feuerwehrfest St. Ruprecht

12. Juni: Feuerwehrfest St. Martin

18. Juni: Feuerwehrfest Möltschach

25. Juni: FF Landskron Wiesenfest

26. Juni: Judendorfer Kirchtag

2. Juli: 140 Feier FF Völkendorf

3. Juli: Feuerwehrfest Maria Gail

9., 10. Juli: Sommerfest FF Pogöriach

9. Juli: Zeltfest FF Gratschach

10. Juli: Feuerwehrfest St. Niklas

16., 17. Juli: Sommerfest FF Judendorf

24. Juli: Kirchtag St. Magdalen

24. Juli: Feuerwehrkirchtag Schütt

30. Juli: Sommerfest FF Zauchen

14. August: Feuerwehrfest Fellach

3. September: Dorffest Tschinowitsch/Turdanitsch

Gemeinde Afritz

2. Juli: Olympia-Fest am Matthias-Mayer-Platz

23. Juli: Pumpenweihe, FF Afritz am See

1., 2. Oktober: Afritzer Jahreskirchtag

Gemeinde Arnoldstein

29. Mai: Kirchtag in Siebenbrünn

5. Juni: Traktor-Oldtimertreffen am Dreiländereck

6. Juni: Kirchtag am Krainberg

12. Juni: Erlendorfer Jahreskirchtag

12. Juni: 20 Jahre Naturpark Dobratsch, Klosterruine

16., 17. Juni: Sommerkabarett "Best of Drei Drei"

19. Juni: Kirchtag in Seltschach

26. Juni: Almkirchtag am Dreiländereck

1., 2. und 3. Juli: 100 Jahre Marktgemeinde Arnoldstein

10. Juli: 140 Jahre FF Thörl Maglern mit Frühschoppen

17. Juli: Kirchtag in Arnoldstein

31. Juli: Kirchtag in Hart

7. August: Kirchtag in Tschau

21. August: Kirchtag in St. Leonhard

4. September: Thörl-Maglerner Jahreskirchtag

8. September: Ruinenkirchtag

17., 18., 19. September: Kirchtag in Pöckau

Gemeinde Arriach

21. Mai: Arriacher Jägerball

18. Juni:Sonnwendfeier mit Fahrzeugsegnung, FF-Arriach

9. Juli: Innerteuchner Kirchtag

7. August: Wöllaner Nock Almkirchtag

13. August: Sautrogregatta, Palzerteich

14. August: Mittelpunktfest mit Bauernmarkt

3. bis 18. September: Arriacher Dorftage

16. bis 18. September: Kleintierschau

16., 17. Oktober: Arriacher Marktl

19. November: Kathreintanz

Gemeinde Feld am See

21. Mai: Jubiläumskonzert 50 Jahre Trachtenkapelle Feld am See

Juli, August: jeweils donnerstags, Schmankerl- und Handwerksmarkt

10. bis 16. Juli: Fisch-Genusswoche

16. Juli: Fischfest

23. Juli: Almkirchtag bei der Rieserhütte

30., 31. Juli: 120 Jahre FF Feld am See

6. August: Almkirchtag bei der Wegerhütte

12. bis 14. August: 50 Jahre Trachtenkapelle Feld am See

11. September: Jahreskirchtag

Gemeinde Feistritz/Gail

20. Mai: Feier 30 Jahre selbständige Gemeinde

28. Mai: Feuerwehrfest mit Tankeinweihung

6. 7. Juni: Feistritzer Jahreskirchtag mit Kufenstechen

8. Juli: Lederhosenparty

10. Juli: Fischerfest

Gemeinde Ferndorf

25., 26. Juni: Konzert der Musikschule

10. Juli: Jahreskirchtag der FF Gschriet/Glanz

16., 17. Juli: 90 Jahre FF Ferndorf

27. August: Dorffest

15., 16. Oktober: Ferndorfer Landkirchtag

Gemeinde Finkenstein

28. Mai: Herzlparty der Volkstanzgruppe, Kulturhaus Fürnitz

2., 3. Juli: Latschacher Kirchtag

9., 10. Juli: Feuerwehrfest FF Finkenstein

16., 17. Juli: Feuerwehrfest FF Latschach

29., 30. Juli: Feuerwehrfest FF Faak

13., 14. August: Kirchtag St. Job-Sigmonitsch

13., 14. August: Gödersdorfer Kirchtag

13., 14. August: Kirchtag Ledenitzen, Unterferlach

27., 28. August: Techantinger Kirchtag

3., 4. September: Susalitscher Kirchtag

6. bis 11. September: European Bike Week

10., 11. September: Korpitscher Kirchtag

17., 18. September: Faaker Kirchtag

24., 25. September: Mallestiger Kirchtag

8., 9. Oktober: Ober-, Unterrainer Kirchtag

15., 16. Oktober: St. Stefaner Kirchtag

Gemeinde Fresach

16. Juli: Schmankerfest (mit Vorbehalt, Termin wird Mitte Mai fixiert)

14. August: Frühschoppen FF-Mooswald

1., 2. Oktober: Fresacher Jahreskirchtag

Gemeinde Hohenthurn

19., 20. Juni: Hohenthurner Kirchtag

7. August: Göriacher Almkirchtag

28., 29. August: Achomitzer Kirchtag

11., 12. September: Draschitz/Dreulacher und Göriacher Kirchtag

Gemeinde Nötsch

26., 27. Juni: Labientschacher Kirchtag mit Kufenstechen

26., 27. Juni: Wertschacher Kirchtag mit Kufenstechen

Juli, August: jeweils dienstags Genussbauernmarkt, Labientschach

2. Juli: Saaker Dorffest

24., 25. Juli: Nötscher Kirchtag

7., 8. August: Saaker Kirchtag

noch offen: Polentafest

Gemeinde Paternion

15. Mai: Tag der offenen Tür, 140 Jahre FF Feistritz/Drau

10. und 12. Juni: Kreuzner Kirchtag

12. Juni: Rubländer Kirchtag

11., 12. September: Paternioner Kirchtag

17., 18. September: Scharnitzen-Aichach-Rieder Kirchtag

25. September: Mauthner Kirchtag

Gemeinde Rosegg

16., 17. Juli: Keltentreffen in der Keltenwelt Frög

23., 24. Juli: Zeltfest der FF Dolintschach

20, 21. August: Zeltfest der FF Rosegg

18. September: Ritschertfest

Gemeinde St. Jakob/Ros.

17. Juli: Arbö-Gartenfest und Oldtimertreffen

15. August: Jahreskirchtag Maria Elend

15. Oktober: 100 Jahre MGV Maria Elend

Gemeinde Stockenboi

29. Mai: Tag der offenen Tür mit Frühschoppen, Feuerwehrhaus

18. 19. Juni: Stockenboier Jahreskirchtag

10. Juli: Almkirchtag Wiesenbauer, Rosental

16. Juli: Feier 700 Jahre Stockenboi, ehemalige VS Stockenboi

24. Juli: 50 Jahre Jagdhornbläser, Mehrzweckhaus Zlan

31. Juli: Gasseralmkirchtag mit Almmesse

6. August: Sautrogregatta, Ostufer Weißensee

7. August: Mühlenfest bei der Brackmühle

4. September: Zlaner Kirchtag, Zechgemeinschaft, Mehrzweckhaus

17., 18. September: Scharnitzner-Aichacher Kirchtag

24., 25. September: Mauthner Kirchtag

Gemeinde Treffen

16. Juli: Treffner Feuerwehrfest

2. Juli: Dämmerschoppen FF Winklern-Einöde

22. Juli: Dämmerschoppfen FF Sattendorf

24. Juli: Einöder Kirchtag

28. August: Sattendorfer Kirchtag

18., 19. September: Treffner Kirchtag



Gemeinde Wernberg

11. Juni: Sicherheitstag der FF Wernberg

11., 12. Juni: Wernberg-Fest mit "15 Jahre Junge Wernberger"

2., 3. Juli: Damtschacher Zeltfest

Naschmarkt: 14. Mai, 4. Juni, 9. Juli, 20. August, 10. September, 8. Oktober

Die Liste wird laufend aktualisiert.