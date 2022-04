Fast drei Monate ist es her, dass eine Mutter (43) und ihr Kind (5) totgefahren wurden. Am Tatort – in einer Wohnstraße in Völkendorf in Villach – erinnern noch immer Kerzen an den unfassbaren Vorfall. Die Todeslenkerin hat zugegeben, dass sie in Absicht auf ihre Opfer zugefahren ist. Gegen die 37-Jährige, gebürtige Rumänin, wird wegen zweifachen Mordes ermittelt. Das Motiv war: Eifersucht. Der Bub, den sie niedergefahren hat, war der Sohn ihres Ex-Gatten. Der Mann war früher – vor der Ehe mit der Beschuldigten – mit der getöteten Mutter des Buben zusammen. Die Mordverdächtige machte die Mutter für das Scheitern ihrer eigenen Ehe verantwortlich.