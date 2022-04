Das logische Bundesliga-Finale der Damen ist Realität geworden. Wieder einmal stehen sich das österreichische Topteam Linz-Froschberg und der TTC „NanoTech“ Villach im Endspiel gegenüber. Und die Rollen sind am Samstag (17.30 Uhr, ORF Sport+ live) klar verteilt. Die Villacherinnen wollen den Abo-Meister zumindest fordern, müssen sich dazu aber im Vergleich zum Halbfinale steigern. Denn das 3:3 gegen Bodensdorf im Rückspiel, in dem nur Villachs Nummer eins, Ivana Malobabic, Siege einfahren konnte, hinterließ Sorgenfalten. TTC-Boss Werner Feuerabend nimmt seine Spielerinnen Anna Fenyvesi und Ida Jazbec in die Pflicht: „Da hat nicht alles funktioniert, wenn die Mädels das spielen, was abgesprochen war, sind wir erfolgreich. Da hat es einmal nicht so geklappt“.