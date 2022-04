Das strittigste Projekt, das Villach aktuell zu bieten hat, zieht am heutigen Dienstag alle Aufmerksamkeit auf sich. Ab 18 Uhr wird im Parkhotel über das geplante Logistikcenter in Federaun diskutiert. Angrenzend an das Naturschutzgebiet beim Dobratsch sollen dort 43 Hektar Grün zu einem Logistikcenter werden. Verbaut werden dafür knapp 20 Hektar. Eine erste Fläche hat die Stadt Villach bereits verkauft. Nun werden Hochwasserschutzvorkehrungen getroffen, damit man mit der Verbauung beginnen kann, eine Aktualisierung der Naturverträglichkeitsprüfung ist ausständig.