Kein herkömmlicher Briefroman, sondern die Variante des 21. Jahrhunderts in Form eines E-Mail-Romans: Daniel Glattauers "Gut gegen Nordwind" war als Buch überaus erfolgreich und so wurde es verfilmt und es entstand auch eine Bühnenfassung. Gespielt wurde diese bereits in über 40 Theatern, darunter in Wien und Berlin am Theater am Kurfürstendamm. Nun ist die Theaterversion in der "neuebuehnevillach" angekommen, wo Thomas Tucht als Regisseur arbeitet und als Schauspieler neben Andrea Pörtsch auf der Bühne steht.