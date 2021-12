Facebook

Bereits im letzten Jahr erlaubten die Schneeverhältnisse eine Langlaufloipe am Wasenboden © Weichselbraun

Die Schneefälle der vergangenen Tage sorgen nicht nur auf den Bergen für wunderbare Wintersportverhältnisse. Auch mitten in Villach ist wieder Langlaufen möglich: Die Stadt und die Alpenarena legen auf dem Wasenboden und in Gratschach wieder Loipen an. Sie sind ab morgen, Mittwoch, kostenlos zu benützen. „Wir tun dies, um den Villacherinnen und Villachern gerade in diesen herausfordernden Zeiten möglichst viele Sportmöglichkeiten zu bieten“, sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ).