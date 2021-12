Einkaufssonntag am 19. Dezember„Es gilt nun zu retten, was noch zu retten ist“

Gemerkte Artikel können Sie jederzeit in Ihrer Leseliste abrufen. Zu Ihrer Leseliste gelangen Sie direkt über die Seiten-Navigation.

Einkaufssonntag am 19. Dezember

In der Villacher Innenstadt herrschte reges Treiben © Weichselbraun

Bereits einen Tag nach Lockdown-Ende herrscht wieder reges Treiben in der Villacher Innenstadt. Menschen bummeln durch die Gassen, das Schaufenster-Shoppen kann wieder im Geschäft fortgesetzt werden. Für die längste Schlange sorgte gestern Vormittag der Traditionsbetrieb Hanschur. Dieser konnte während des Lockdowns zumindest mit seinem Abholservice Umsatzeinbußen auffangen. Doch wie geht es anderen stationären Einzelhändlern, vor allem in Hinblick auf den Einkaufssonntag am 19. Dezember?